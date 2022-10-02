В России нашли более мощное оружие, чем у НАТО

Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО в плане нынешнего вооружения. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

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«Россия, несомненно, обладает более современным оружием, чем страны НАТО. Соединенные Штаты отстали в области гиперзвуковых ракет, а ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами», — поясняет заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз.

По информации газеты, гиперзвуковые ракеты в настоящий момент — главное достояние России. Это снаряды нового поколения, способные летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и быть маневренными почти на всем протяжении полета. Также на испытании находились такие ракеты, как «Циклон», и «Авангард». Последняя, например, может поразить цель на расстоянии в 6000 километров.

«В этой очень специфической области Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО», — уточняет газета.

Кроме того, в ядерной области у России также есть два оружия, которых нет у стран НАТО: атомная ракета «Посейдон» и атомная подлодка «Белгород».