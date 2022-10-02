Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме

У ВСУ нет подходящего обмундирования для зимнего периода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Фото: ТАСС ТАСС

Ярослав М. рассказал изданию, что солдаты из его бригады уже обращались к командованию с просьбой предоставить им теплую форму, однако ее им так и не выдали. При этом солдаты сражаются на севере страны и мерзнут по ночам.

Начальство бригады Ярослава заявило, что артиллерийский огонь россиян уничтожил склады с теплой одеждой еще в начале боевых действий, поэтому им остается только ждать новых поступлений. Ярослав рассказал, что для солдат стало привычным делом приходить на склад и не находить обувь или форму нужного размера. Он добавил, что иногда приходится брать уже ношенные кем-то вещи.

Сержант Константин В. поделился, что его подразделению зимнюю форму по какой-то причине выдали еще летом, поэтому солдатам приходилось хранить свои вещи прямо у позиций. По его словам, в процессе отступления эти вещи пришлось бросить.

«По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого», — сообщил Константин.