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54 минуты назад

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме

Елена Прошина

У ВСУ нет подходящего обмундирования для зимнего периода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме
Фото: ТАССТАСС

Ярослав М. рассказал изданию, что солдаты из его бригады уже обращались к командованию с просьбой предоставить им теплую форму, однако ее им так и не выдали. При этом солдаты сражаются на севере страны и мерзнут по ночам.

Начальство бригады Ярослава заявило, что артиллерийский огонь россиян уничтожил склады с теплой одеждой еще в начале боевых действий, поэтому им остается только ждать новых поступлений. Ярослав рассказал, что для солдат стало привычным делом приходить на склад и не находить обувь или форму нужного размера. Он добавил, что иногда приходится брать уже ношенные кем-то вещи.

Сержант Константин В. поделился, что его подразделению зимнюю форму по какой-то причине выдали еще летом, поэтому солдатам приходилось хранить свои вещи прямо у позиций. По его словам, в процессе отступления эти вещи пришлось бросить.

«По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого», — сообщил Константин.

Старший солдат Игорь Щ. рассказал, что служит в украинской армии уже три года, и за все это время им еще ни разу не выдали экипировку вовремя. Зачастую военнослужащим приходится одеваться за свой счет. Он добавил, что в армии Украины процветает коррупция, и предназначенная для военных форма часто оказывается на торговых интернет-площадках.

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