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23 минуты назад

В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов

Елена Прошина

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, прозвучало не менее 10 взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги и сработала система ПВО. Прозвучали десять воздушных взрывов.

Никакой информации о пострадавших или разрушениях в результате инцидента пока не приводится.

Новая Каховка — ключевой населенный пункт в Херсонской области. Здесь находится гидроэлектростанция и переправа через Днепр.

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