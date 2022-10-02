В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, прозвучало не менее 10 взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги и сработала система ПВО. Прозвучали десять воздушных взрывов.

Никакой информации о пострадавших или разрушениях в результате инцидента пока не приводится.