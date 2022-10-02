ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе

ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую субмарину "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк". Об этом сообщила в Twitter морская префектура региона Атлантика. "29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе", - говорится в заявлении.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

Вместе с тем подробности о курсе следования подлодки и буксира не приводятся. Дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск" спустили на воду в ноябре 2013-го, а передали ВМФ России в августе 2014 года. Она предназначена для уничтожения кораблей, подлодок.