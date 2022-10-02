ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе

ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую субмарину "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк". Об этом сообщила в Twitter морская префектура региона Атлантика. "29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе", - говорится в заявлении.
Вместе с тем подробности о курсе следования подлодки и буксира не приводятся. Дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск" спустили на воду в ноябре 2013-го, а передали ВМФ России в августе 2014 года. Она предназначена для уничтожения кораблей, подлодок.
Также субмарину можно использовать для патрулирования и разведки. В конце сентября атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 885А "Борей-А" "Князь Олег" и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке.