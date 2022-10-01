В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
32 минуты назад

Пригожин поддержал призвавшего принять «кардинальные меры» Кадырова

Lenta.ru

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова после отвода сил из Красного Лимана. Об этом сообщается на стене «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин поддержал призвавшего принять «кардинальные меры» Кадырова
Фото: ТАССТАСС

Так, бизнесмен поддержал чеченского политика, призвавшего принять «кардинальные меры».

Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана

При этом он отметил, что высказывание «экспрессивно» и не близко ему самому по стилистике.

«Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги"», — отметил Пригожин.

Ранее 1 октября Кадыров раскритиковал ситуацию вокруг Красного Лимана, из которого были выведены войска из-за угрозы окружения, и призвал к использованию ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.

До этого Минобороны России заявило, что приняло решение о выводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. По данным ведомства, войска были отведены на более выгодные рубежи.

Армия,Евгений Пригожин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители