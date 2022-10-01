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29 минут назад

Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR

Lenta.ru

Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые предназначались для Дании. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

По данным издания, установки, которые Париж намерен передать Киеву, будут взяты из заказа, предназначавшегося Дании. «Они могут поставить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Франция уже передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, стало известно, что Париж планирует начать подготовку украинских солдат до конца этого года. Тренировки будут проходить на территории Польши.

При этом, по данным Avia.pro, у самой французской армии закончились артиллерийские установки, в связи с чем французы начали обвинять лидера страны Эммануэля Макрона, который «слишком увлекся поддержкой Киева».

Армия,Эммануэль Макрон,
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