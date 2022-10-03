Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные с полуночи обстреляли три населенных пункта — Донецк, Александровку и Каштановое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Украинские войска дважды обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.

Они выпустили в общей сложности девять снарядов. Кроме того, украинские военные выпустили по Александровке три снаряда из артиллерии калибра 152 миллиметров и обстреляли Каштановое, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.