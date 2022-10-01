В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
19 минут назад

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Илья Родин

Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи в связи с созданием угрозы окружения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, на Краснолиманском направлении противник понес существенные потери. За сутки в результате массированных ударов ВС РФ было уничтожено порядка 200 солдат и офицеров 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Военкор рассказал о ситуации на подходах к Красному Лиману

Кроме того, противник потерял пять танков и девять БМП.

Вместе с тем, на данном направлении у ВСУ сохранилось значительное превосходство в силах и средствах. После ввода дополнительных резервов украинские военные продолжили наступление, пояснили в пресс-службе.

Командование союзных войск приняло решение, на фоне явственно заметной угрозы окружения, об отводе частей «из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи».

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
84
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители