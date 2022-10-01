Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи в связи с созданием угрозы окружения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении противник понес существенные потери. За сутки в результате массированных ударов ВС РФ было уничтожено порядка 200 солдат и офицеров 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
Кроме того, противник потерял пять танков и девять БМП.
Вместе с тем, на данном направлении у ВСУ сохранилось значительное превосходство в силах и средствах. После ввода дополнительных резервов украинские военные продолжили наступление, пояснили в пресс-службе.
Командование союзных войск приняло решение, на фоне явственно заметной угрозы окружения, об отводе частей «из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи».