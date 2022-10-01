Названы критерии по мобилизации студентов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке дополнений в указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Он пояснил, что в документ будут внесены поправки, согласно которым отсрочка от призыва распространится и на студентов коммерческих вузов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что 24 сентября глава государства подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов государственных вузов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.

Министр отметил, что согласно поправкам, отсрочка также будет предоставляться гражданам, проходящим обучение в коммерческих заведениях с государственной аккредитацией.

Шойгу уточнил, что подготовка дополнений в указ будет завершена сегодня, 1 октября. Они будут незамедлительно внесены в текст документа.