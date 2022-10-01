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18 минут назад

Шойгу заявил, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Илья Родин

В рамках частичной мобилизации призыв женщин не планируется, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Шойгу лично проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан в Москве и Подмосковье.

Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

Во время инспекции он отвечал на вопросы журналистов.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», - уточнил министр в ответ на вопрос о планах ведомства в отношении военнообязанных женского пола.

Ранее сообщалось, что фармацевты призвали установить бронь для специалистов отрасли. По данным АНА, среди сотрудников аптек есть большое количество мужчин и женщин, теоретически подпадающих под указ о частичной мобилизации.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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