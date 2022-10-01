Шойгу исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации призыв женщин не планируется, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Шойгу лично проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан в Москве и Подмосковье.
Во время инспекции он отвечал на вопросы журналистов.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», - уточнил министр в ответ на вопрос о планах ведомства в отношении военнообязанных женского пола.
Ранее сообщалось, что фармацевты призвали установить бронь для специалистов отрасли. По данным АНА, среди сотрудников аптек есть большое количество мужчин и женщин, теоретически подпадающих под указ о частичной мобилизации.