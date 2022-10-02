Мобилизованных отправили на учения в тыл зоны спецоперации

Военные подразделения, в состав которых вошли добровольцы и мобилизованные граждане, проходят боевую подготовку на полигонах в тыловых районах мест проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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По данным российского военного ведомства, новобранцев обучают практическим навыкам ведения боевых действий в городских условиях и условиях промышленной застройки. После прохождения подготовки подразделения отправят на оборону вошедших в состав России территорий.

Также отмечается, что военные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.