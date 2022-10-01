Военкор рассказал о ситуации на подходах к Красному Лиману

Дорога, ведущая к Сватово из Красного Лимана, сейчас фактически блокирована. О ситуации на подходах к городу рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

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По данным военкора, дорога на Кременную (Северодонецкий район Луганской области) пока не заблокирована, однако на нее уже выходят диверсионно-разведывательные группы. Под угрозой блокирования также находится дорога в районе Торского, где «противник пытается навязать бои».

«Артиллерия 2-го корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское», — уточняет репортер.