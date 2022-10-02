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31 минуту назад

ВС Украины за ночь выпустили 15 снарядов по населенным пунктам ДНР

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье четыре раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), всего было выпущено 15 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВС Украины за ночь выпустили 15 снарядов по населенным пунктам ДНР
Фото: ТАССТАСС

По данным представительства, были обстреляны Горловка, Макеевка и Яковлевка. Для обстрелов применялась ствольная артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм.

В субботу, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, в республике от обстрелов со стороны ВСУ погибли семь и были ранены девять мирных жителей.

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