ВС Украины за ночь выпустили 15 снарядов по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье четыре раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), всего было выпущено 15 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, были обстреляны Горловка, Макеевка и Яковлевка. Для обстрелов применялась ствольная артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм.