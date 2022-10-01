Радиоперехват переговоров ВСУ показал, что украинские войска несут потери

Войска Украины на южном направлении несут серьезные потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.

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Из нее следует, что украинской стороне не хватает боеприпасов, подкрепление не приходит. При этом бойцы винят в ситуации начальство. Переговоры удалось перехватить в районе села Правдино Херсонской области у границы с Николаевской.

Украинские бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых. Речь идет о сотнях человек. Говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают о подкреплении.

Киев начал попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. По данным военного ведомства России, все эти попытки удалось отбить. При этом войска Украины понесли большие потери в живой силе и технике, а сама попытки наступления провалились на фоне утраты наступательной способности и ударной силы.