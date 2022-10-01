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14 минут назад

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский распорядился отменить планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, сказано в соответствующем указе на сайте президента.

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в стране не будет осеннего призыва. В декабре 2021 года глава государства подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в текущем году. Согласно документу, призыв должен был состояться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.

Весной 2022 года Зеленский подписал еще один указ, согласно которому солдаты срочной службы могут уйти в запас в апреле-июне не раньше объявления в установленном порядке демобилизации. При этом пункт о весеннем призыве отменялся. Теперь «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации» в запас не смогут уйти и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве из указа исключается.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, который в этом году начнется не 1 октября, а с 1 ноября. Он завершится 31 декабря. В войска планируется призвать 120 тысяч граждан.

Армия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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