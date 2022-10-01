СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот

Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны, подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, сообщает Lefaso.net.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также в стране приостановлено действие конституции, распущено правительство и закрыты границы. Дамиба обвинен в отступлении от идеалов «Патриотического движения за сохранение и восстановление» (MPSR). Военные также объявили о принятии новых мер в стране. Также распущено законодательное собрание переходного периода, установлен комендантский час, который будет действовать с 21.00 до 5.00.

Приостановлена всякая политическая деятельность и деятельность организаций гражданского общества. Военные также анонсировали предстоящий созыв «живых сил нации для назначения гражданского или военного президента».

30 сентября сообщалось, что звуки стрельбы слышны в нескольких районах столицы Буркина-Фасо Уагадугу, в том числе в главном военном лагере города Баба Су.