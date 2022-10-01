Рогов: число погибших в результате удара ВСУ в Запорожской области возросло

Число погибших в результате удара украинских военных по колонне в Запорожской области возросло до 30, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Число погибших в результате удара террористов Зеленского по колоне в Запорожье увеличилось до 30», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что ранения получили 88 человек.
Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле со стороны ВСУ колонны беженцев под Харьковом.