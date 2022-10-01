Рогов: число погибших в результате удара ВСУ в Запорожской области возросло

Число погибших в результате удара украинских военных по колонне в Запорожской области возросло до 30, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Число погибших в результате удара террористов Зеленского по колоне в Запорожье увеличилось до 30», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ранения получили 88 человек.