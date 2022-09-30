В ЛНР заявили о срыве плана ВСУ продвинуться к границам России

Полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что союзные силы не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к границам России, передает РИА «Новости».

Фото: газета.ru газета.ru

Он указал, что по мнению ВСУ, Красный Лиман является последним опорным пунктом.

«На самом деле, задача их была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную (от Красного Лимана. – «Газета.Ru») и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации», — сказал Киселев.

Полковник отметил, что у украинских войск ничего не получилось.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. По его словам, военные в Красном Лимане «держатся из последних сил» и делают все возможное, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав, в настоящее время подтягивается подкрепление.