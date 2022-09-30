В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Столтенберг объяснил присутствие кораблей и самолетов НАТО в Балтийском море

Газета.Ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что корабли и самолеты стран Североатлантического альянса присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают данные для помощи расследованию диверсий на «Северных потоках», передает РИА «Новости».

Столтенберг объяснил присутствие кораблей НАТО в Балтийском море
Фото: ReutersReuters

«Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования», — сказал Столтенберг.

По словам генсека, еще они позволяют мониторить критическую инфраструктуру.

Ранее в НАТО сочли, что повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и утечка газа стали результатом диверсий.

Как заявили в альянсе, члены блока обязались сдерживать и защищаться от «принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами». Они также пообещали решительный ответ в случае нападения на критически важную инфраструктуру союзников НАТО.

До этого сообщалось, что следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили дело об акте международного терроризма по факту повреждения трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ФСБ,Генпрокуратура РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители