Столтенберг объяснил присутствие кораблей НАТО в Балтийском море

«Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования», — сказал Столтенберг.