Столтенберг объяснил присутствие кораблей НАТО в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что корабли и самолеты стран Североатлантического альянса присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают данные для помощи расследованию диверсий на «Северных потоках», передает РИА «Новости».
«Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования», — сказал Столтенберг.
По словам генсека, еще они позволяют мониторить критическую инфраструктуру.
Ранее в НАТО сочли, что повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и утечка газа стали результатом диверсий.
Как заявили в альянсе, члены блока обязались сдерживать и защищаться от «принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами». Они также пообещали решительный ответ в случае нападения на критически важную инфраструктуру союзников НАТО.
До этого сообщалось, что следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили дело об акте международного терроризма по факту повреждения трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».