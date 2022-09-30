Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Как заявляли в Генштабе, граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что объявленная 21 сентября в стране частичная мобилизация не касается служащих по призыву.