Работодатели могут вернуть повестки в военкомат при одном условии

В случае, если работодатель не смог вручить повестку сотруднику, он должен вернуть ее обратно в военкомат. Об этом говорится на портале «Объясняем.рф».
Как уточняется, повестка сотруднику может быть направлена в кадровый отдел предприятия для последующего вручения на руки.
«Сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — говорится в сообщении.
Данные рекомендации касаются и тех работодателей, чьи сотрудники находятся в отпуске.
Ранее адвокат Лев Тропин рассказал, что повестку в военкомат призывнику имеют право вручить представители правоохранительных органов, военкомата или работодатель, и только под личную подпись. Он подчеркнул, что повестки присланные через почтовый ящик, заказное письмо, e-mail, портал «Госуслуги» не имеет юридической силы. Документ считается недействительным, если на нем нет подписи.