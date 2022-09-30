Работодатели могут вернуть повестки в военкомат при одном условии

В случае, если работодатель не смог вручить повестку сотруднику, он должен вернуть ее обратно в военкомат. Об этом говорится на портале «Объясняем.рф».

Как уточняется, повестка сотруднику может быть направлена в кадровый отдел предприятия для последующего вручения на руки.

«Сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — говорится в сообщении.

Данные рекомендации касаются и тех работодателей, чьи сотрудники находятся в отпуске.