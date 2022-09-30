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30 минут назад

Названо приоритетное направление для контрнаступления ВСУ

Lenta.ru

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стягивании украинских войск к Запорожской области, которую он назвал приоритетным направлением для контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, к границе области переброшены свыше 450 военнослужащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

«Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — отметил Рогов.

Он подчеркнул, что союзные силы не допустят вторжения ВСУ в Запорожскую область.

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