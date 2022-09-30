Названо приоритетное направление для контрнаступления ВСУ

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стягивании украинских войск к Запорожской области, которую он назвал приоритетным направлением для контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, к границе области переброшены свыше 450 военнослужащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

«Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — отметил Рогов.