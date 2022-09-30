Депутаты призвали сохранить бизнес мобилизованных россиян

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, снимающий запрет на предпринимательскую деятельность для части военнослужащих. Об этом рассказали «Известия».

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Действующее законодательство запрещает военным вести бизнес. Из-за этого индивидуальные предприниматели (ИП), попавшие под частичную мобилизацию, могут потерять свое дело, отметили депутаты.

При этом автоматически статус ИП не аннулируют - призванному придется самостоятельно подать заявление о прекращении деятельности. Если он не успеет этого сделать, то нарушит закон.

Юрист Ярослав Авилов отметил, что за ведение бизнеса военнослужащего могут привлечь к дисциплинарной ответственности или уволить со службы. При этом во время мобилизации увольнять со службы вряд ли будут, считает он.

По задумке депутатов, запрет на предпринимательство не будет распространяться на людей, которые имели свой бизнес до начала мобилизации. Также их законопроект предусматривает кредитные каникулы на время службы для мобилизованных ИП.

«Военнослужащий по контракту, конечно, не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Но в условиях, когда предпринимателей призывают по мобилизации, они не должны терять свой бизнес», - заявил доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ранее заявил, что мобилизованным бизнесменам планируют разрешить передавать свои полномочия в упрощенном порядке. Над таким законопроектом работает комитет Демина.