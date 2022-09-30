Генерал рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации

Военнослужащие в отряде сухопутных войск уделяют много внимания профессиональной подготовке офицеров и профессиональных младших специалистов. Подготовка при этом идет в ускоренные сроки в связи с напряженной ситуацией на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, передает «Красная звезда».

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Как говорится в сообщении, командование пристально следит и за подготовкой офицеров, и за обучением младших специалистов. В программу подготовки уже внесены необходимые коррективы с учетом сокращенных сроков. Военнослужащие получают необходимые для ведения боя знания, умения и навыки.