Генерал рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации

Военнослужащие в отряде сухопутных войск уделяют много внимания профессиональной подготовке офицеров и профессиональных младших специалистов. Подготовка при этом идет в ускоренные сроки в связи с напряженной ситуацией на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, передает «Красная звезда».
Как говорится в сообщении, командование пристально следит и за подготовкой офицеров, и за обучением младших специалистов. В программу подготовки уже внесены необходимые коррективы с учетом сокращенных сроков. Военнослужащие получают необходимые для ведения боя знания, умения и навыки.
Генерал подчеркнул, что в ходе боевых действий на территории Украины соответствующая подготовка солдат получила приоритетное значение.