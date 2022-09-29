Зарплаты российских силовиков повысят

С октября 2023 года размер надбавок вырастет до 10%.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: 5% — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023-го; 10% — с 1 октября 2023 года», — говорится в документе на портале правовой информации.
Подчёркивается, что надбавка «в целях повышения материального обеспечения» положена сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных структур, Росгвардии и ряда других ведомств.