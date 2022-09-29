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1 час назад

Зарплаты российских силовиков повысят на 5%

Говорит Москваиещё 1

С октября 2023 года размер надбавок вырастет до 10%.

Зарплаты российских силовиков повысят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: 5% — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023-го; 10% — с 1 октября 2023 года», — говорится в документе на портале правовой информации.

Подчёркивается, что надбавка «в целях повышения материального обеспечения» положена сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных структур, Росгвардии и ряда других ведомств.

Армия,Михаил Мишустин,Росгвардия,ФСИН,
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