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1 час назад

Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ призвал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что информация об ошибках в организации призыва, качестве снабжения мобилизованных, бытовых условиях и других аспектах поступает от самих россиян.

«В ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — заявил Путин.

Особое внимание он акцентировал на тех гражданах РФ, которым полагается отсрочка — многодетных отцах, людях, страдающих хроническими болезнями и уже вышедших из призывного возраста. Президент России призвал разбираться в каждом подобном случае отдельно.

«А если допущена ошибка — повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — добавил Путин.

Также президент России обратил внимание на случаи, когда врачей или других высококлассных специалистов вместо службы там, где они действительно нужны, зачисляют в мотострелки, а добровольцев — заворачивают обратно, объясняя это отсутствием у них необходимой военной-учетной специальности.

В заключение Путин еще раз подчеркнул, что призыву подлежат россияне, находящиеся в запасе, и «прежде всего те, кто проходил службу в ВС, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Кроме того мобилизованные перед отправкой в военные части в «обязательном порядке должны проходить дополнительную подготовку».

Армия,Политика,Видео,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет безопасности РФ,
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