Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ призвал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что информация об ошибках в организации призыва, качестве снабжения мобилизованных, бытовых условиях и других аспектах поступает от самих россиян.

«В ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — заявил Путин.

Особое внимание он акцентировал на тех гражданах РФ, которым полагается отсрочка — многодетных отцах, людях, страдающих хроническими болезнями и уже вышедших из призывного возраста. Президент России призвал разбираться в каждом подобном случае отдельно.

«А если допущена ошибка — повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — добавил Путин.

Также президент России обратил внимание на случаи, когда врачей или других высококлассных специалистов вместо службы там, где они действительно нужны, зачисляют в мотострелки, а добровольцев — заворачивают обратно, объясняя это отсутствием у них необходимой военной-учетной специальности.