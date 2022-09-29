В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
26 минут назад

Главком ВСУ заявил, что получил одобрительную оценку от командования ВС НАТО в Европе

Елена Прошина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что во время телефонных переговоров с Верховным главнокомандующим ВС НАТО и США в Европе, генералом Кристофером Каволи «получил одобрительную оценку». Об этом в Telegram-канале сообщила его пресс-служба.

НАТО похвалило главнокомандующего ВСУ
Фото: пресс-служба президента Украиныпресс-служба президента Украины

«Обменялись мнениями относительно оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей в вооружении. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке», — говорится в сообщении.

Напомним, что Каволи стал Верховным главнокомандующим ВС НАТО и США в Европе в начале июля 2022 года. Он является специалистом по России и знает русский язык.

Армия,Валерий Залужный,Генштаб,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители