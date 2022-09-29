НАТО похвалило главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что во время телефонных переговоров с Верховным главнокомандующим ВС НАТО и США в Европе, генералом Кристофером Каволи «получил одобрительную оценку». Об этом в Telegram-канале сообщила его пресс-служба.
«Обменялись мнениями относительно оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей в вооружении. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке», — говорится в сообщении.
Напомним, что Каволи стал Верховным главнокомандующим ВС НАТО и США в Европе в начале июля 2022 года. Он является специалистом по России и знает русский язык.