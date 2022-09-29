НАТО похвалило главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что во время телефонных переговоров с Верховным главнокомандующим ВС НАТО и США в Европе, генералом Кристофером Каволи «получил одобрительную оценку». Об этом в Telegram-канале сообщила его пресс-служба.