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46 минут назад

В России взлетели цены на бронежилеты

Илья Родин

Стоимость бронежилетов в России значительно возросла после начала частичной мобилизации. У некоторых продавцов она поднялась с 30 тыс. рублей до 90 тыс. рублей. Об этом пишет портал «Радио 1».

В России взлетели цены на бронежилеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты портала связались с продавцами экипировки и спросили их о причине столь резкого роста цен на бронежилеты.

Торговцы заявили, что это связано с международной повесткой. Они отметили, что цены якобы выросли повсеместно и купить недорогие изделия в настоящее время не удастся.

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Они предупредили также, что дешевые бронежилеты нередко предлагают мошенники.

Вместе с тем, на торговых площадках бронежилеты и каски представлены в большом ассортименте и по доступным ценам. Кроме того, Министерство обороны выдает мобилизованным все необходимые предметы экипировки.

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