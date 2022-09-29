В России взлетели цены на бронежилеты

Стоимость бронежилетов в России значительно возросла после начала частичной мобилизации. У некоторых продавцов она поднялась с 30 тыс. рублей до 90 тыс. рублей. Об этом пишет портал «Радио 1».
Журналисты портала связались с продавцами экипировки и спросили их о причине столь резкого роста цен на бронежилеты.
Торговцы заявили, что это связано с международной повесткой. Они отметили, что цены якобы выросли повсеместно и купить недорогие изделия в настоящее время не удастся.
Они предупредили также, что дешевые бронежилеты нередко предлагают мошенники.
Вместе с тем, на торговых площадках бронежилеты и каски представлены в большом ассортименте и по доступным ценам. Кроме того, Министерство обороны выдает мобилизованным все необходимые предметы экипировки.