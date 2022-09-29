США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет

«Мы бы не стали говорить: "Вот цель для удара, давай, нацелься". Мы просто дали им разведданные. Пусть они решают, хотят ли они нацелиться на объекты», — уточнил генерал. При этом он отметил, что контрнаступление было полностью идеей украинских военных.