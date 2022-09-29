В России взлетели цены на бронежилеты

Цены на бронежилеты после начала частичной мобилизации в России взлетели в три раза, передает «Радио 1». Известно, что их стоимость увеличилась с 30 тысяч рублей до 90 тысяч. Издание связалось с продавцами, которые продают экипировку, они уверяют, что сейчас бронежилеты по более низкой цене не купить. Помимо того, они рассказали, что за дешевыми предложениями часто скрываются мошенники.

Сейчас легко нарваться на мошенников. Цен в 30-40 тысяч сейчас нет, эти жилеты на вес золота, — заявил один из продавцов.

Уточняется, что новые бронежилеты по цене могут превышать порог в 90 тысяч. При этом скидки за оптовую закупку в текущий момент минимальны.

На горячей линии Минобороны по вопросам частичной мобилизации ранее заявили, что отправка мобилизованных без необходимых вещей является нарушением. В ведомстве уточнили, что в военкомате выдается список обязательных к получению вещей и на пункте распределения человек должен получить полный комплект всего необходимого для несения службы.