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9 минут назад

В России взлетели цены на бронежилеты

News.ru

Цены на бронежилеты после начала частичной мобилизации в России взлетели в три раза, передает «Радио 1». Известно, что их стоимость увеличилась с 30 тысяч рублей до 90 тысяч. Издание связалось с продавцами, которые продают экипировку, они уверяют, что сейчас бронежилеты по более низкой цене не купить. Помимо того, они рассказали, что за дешевыми предложениями часто скрываются мошенники.

В России взлетели цены на бронежилеты
Фото: News.ruNews.ru

Сейчас легко нарваться на мошенников. Цен в 30-40 тысяч сейчас нет, эти жилеты на вес золота, — заявил один из продавцов.

Уточняется, что новые бронежилеты по цене могут превышать порог в 90 тысяч. При этом скидки за оптовую закупку в текущий момент минимальны.

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На горячей линии Минобороны по вопросам частичной мобилизации ранее заявили, что отправка мобилизованных без необходимых вещей является нарушением. В ведомстве уточнили, что в военкомате выдается список обязательных к получению вещей и на пункте распределения человек должен получить полный комплект всего необходимого для несения службы.

До этого в магазинах, продающих военную экипировку, увеличилось число посетителей. По данным издания, в некоторых торговых точках фиксируется недостаток товаров. Так, в московском магазине «Гард» корреспондентам рассказали, что за последнюю неделю поток клиентов увеличился на 35–40%. В торговой точке отметили, что повышенный спрос на товары в начале осени у них наблюдался и ранее, так как на это время приходится период закупок для курсантов военных учебных заведений.

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