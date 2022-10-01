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30 минут назад

Оценена возможность применения ядерного оружия Украиной

Lenta.ruиещё 1

В случае если западные страны передадут ядерное оружие Украине, Киев может первым его применить. Так оценил возможность нанесения удара директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передает «Украина.ру».

Оценена возможность применения ядерного оружия Украиной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам аналитика, он опасается, что Вашингтон либо Лондон могут поделиться с Киевом ядерным оружием.

«Это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь», — заявил эксперт.

В частности, он отметил призывы некоторых американских конгрессменов нанести ядерный удар по России, а также заявление британского премьера Лиз Трасс о готовности «не задумываясь, нажать ядерную кнопку». Помимо этого, тревожным сигналом он считает и звучащие на Западе слова о том, что Россия «может применить ядерное оружие».

Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус

По мнению Кнутова, предотвратить такое развитие сценария можно только если открыто говорить об этом и предупреждать Запад об опасности.

Ранее 30 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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