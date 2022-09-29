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1 час назад

Минобороны заявило о подавлении реактивной батареи американской системы HIMARS

Lenta.ruиещё 1

В ходе контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в четверг, 29 сентября.

Минобороны заявило о подавлении реактивной батареи HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что цель была поражена в районе населенного пункта Павлоград. Всего с начала проведения спецоперации на России на Украине уничтожено 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, добавили в Минобороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. 21 сентября глава государства объявил в стране частичную мобилизацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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