В ходе контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в четверг, 29 сентября.

Уточняется, что цель была поражена в районе населенного пункта Павлоград. Всего с начала проведения спецоперации на России на Украине уничтожено 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, добавили в Минобороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области.