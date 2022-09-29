С-400 «Триумф» отразили ракетный удар «противника» в Приморье

«Зенитчики отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей электронными пусками ракет.Всего было выполнено несколько десятков вводных. Разведка целей осуществлялась с применением штатного радиолокационного оборудования ЗРС. Кроме того, дежурные подразделения ликвидировали диверсионно-разведывательные группы условного противника, предпринявшие попытку нападения на стартовые позиции С-400», - говорится в сообщении.