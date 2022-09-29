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1 час назад

С-400 "Триумф" отразили ракетный удар "противника" в Приморском крае

Газета.Ruиещё 1

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Приморском крае отразили ракетные удары условного противника, сообщается на сайте Минобороны России.

С-400 «Триумф» отразили ракетный удар «противника» в Приморье
Фото: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

«Зенитчики отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей электронными пусками ракет.Всего было выполнено несколько десятков вводных. Разведка целей осуществлялась с применением штатного радиолокационного оборудования ЗРС. Кроме того, дежурные подразделения ликвидировали диверсионно-разведывательные группы условного противника, предпринявшие попытку нападения на стартовые позиции С-400», - говорится в сообщении.

Ранее расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Самарской области в ходе тренировки отразили авиаудар условного противника.

До этого подразделения ПВО Восточного военного округа на учениях «Восток-2022» отразили массированный ракетный удар «противника» в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» Восточного военного округа в ходе выполнения задач по отражению авиаударов «противника» на учениях «Восток-2022» сбили больше 10 воздушных целей.

Армия,Минобороны России,
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