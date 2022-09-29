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34 минуты назад

Мобилизованным айтишникам призвали сохранить 80% от зарплаты

Мария Иванова

Минцифры попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о сотрудниках, которых мобилизовали: в частности, продолжить выплачивать им значительную часть зарплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мобилизованным айтишникам призвали сохранить 80% от зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минцифры призвало выплачивать таким сотрудникам не менее 80 процентов зарплаты ежемесячно, единовременно выплатить несколько окладов и оформить полисы ДМС для их семей.

«Это минимум, который мы должны сделать сейчас», - подчеркнули в министерстве.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Минобороны решило дать отсрочку от нее некоторым специалистам, в том числе айтишникам

В Минцифры подчеркивали, что это касается только сотрудников с высшим образованием и работающих полный день. В министерстве составили список для IT-сферы и связи, в который вошли специальности и направления подготовки, освобождаемые от мобилизации.

При этом работа в IT и сотовых операторах, а также «правильное» образование не дают право на отсрочку автоматически: для ее получения человек должен выполнять в компании критически важные функции.

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