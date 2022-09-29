В российском военкомате ответили на вопрос об изъятии авто в ходе мобилизации

Гражданам не следует беспокоиться об изъятии у них автомобилей, строительной, дорожно-транспортной и иной техники в ходе объявленной частичной мобилизации, поскольку подобного распоряжения не поступало. Об этом заявил ТАСС представитель военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, отвечая на соответствующий вопрос.

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Собеседник агентства уточнил, что без распоряжения не станут изымать технику и у предприятий.

28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает территорию России.