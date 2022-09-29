Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил в своем Телеграм-канале, кто не может выезжать с места жительства в период частичной мобилизации.

Он отметил, что много обращений приходит по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. При этом, военкоматы признают ошибки и приводят все в соответствие с нормами. Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за границу.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», - написал Володин.