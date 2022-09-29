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33 минуты назад

Володин предостерег состоящих на воинском учете россиян от выезда за границу

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил в своем Телеграм-канале, кто не может выезжать с места жительства в период частичной мобилизации.

Он отметил, что много обращений приходит по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. При этом, военкоматы признают ошибки и приводят все в соответствие с нормами. Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за границу.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», - написал Володин.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сравнила мужчин, выезжающих за границу из-за мобилизации, с крысами. По ее словам, таких мужчин не нужно останавливать, «пусть бегут, поджав дрожащие хвосты», подчеркнула глава ЦИК. О бегущих от мобилизации высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал таких мужчин «балластом, без которого всем станет легче».

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