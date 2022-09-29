В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 минуту назад

Володин объяснил права военнообязанных по выезду за границу России

Вечерняя Москва

Россияне, которые стоят на воинском учете, не могут покинуть место жительства в период объявления мобилизации в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 сентября.

Володин объяснил права военнообязанных по выезду за границу
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные, — сказал он.

Депутат отметил, что сегодня поступает множество обращений по вопросам мобилизации. На их основе выстраивается необходимая работа и решаются проблемы.

По словам политика, чаще всего граждане обращаются с проблемами призыва людей, имеющих возраст выше положенного и вопросами выезда военнообязанных граждан за пределы России, отметил Володин в своем Telegram-канале.

Накануне Вячеслав Володин заявил, что в России начался процесс заполнения списков, где указываются выезжающие из страны граждане. Во время пленарного заседания он также предложил рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы автомобилей уехавших россиян.

Армия,Украина,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители