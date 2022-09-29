Володин объяснил права военнообязанных по выезду за границу

Россияне, которые стоят на воинском учете, не могут покинуть место жительства в период объявления мобилизации в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 сентября.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные, — сказал он.

Депутат отметил, что сегодня поступает множество обращений по вопросам мобилизации. На их основе выстраивается необходимая работа и решаются проблемы.

По словам политика, чаще всего граждане обращаются с проблемами призыва людей, имеющих возраст выше положенного и вопросами выезда военнообязанных граждан за пределы России, отметил Володин в своем Telegram-канале.