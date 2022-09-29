Казахстан ответил на слухи об отправке военной техники в Россию

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — заявили в ведомстве Казахстана.

Там также добавили, что в стране происходит переброска техники для совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, на ложную информацию ответил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными. В сообщении портала говорится, что страна не отправляла России технику по договоренности президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, это не соответствует действительности.