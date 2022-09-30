Украинские военные взяли Красный Лиман в ДНР в полукольцо, ситуация напряжённая. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — написал он в Telegram.
Пушилин добавил, что союзные силы контролируют Ямполь и Дробышево.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьёзные силы», — отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте.