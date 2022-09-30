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5 часов назад

Пушилин заявил, что Красный Лиман в ДНР находится в полукольце

RT на русскомиещё 10

Украинские военные взяли Красный Лиман в ДНР в полукольцо, ситуация напряжённая. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — написал он в Telegram.

Пушилин добавил, что союзные силы контролируют Ямполь и Дробышево.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьёзные силы», — отметил глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте.

Армия,Видео,Денис Пушилин,
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