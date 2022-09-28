Украинские войска потерпели неудачу и понесли потери при попытке наступления на Красный Лиман. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.
Также при массированном огневом ударе по пунктам дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области было ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники. Также российские военные поразили временное расположение тактической группы «Чайка» морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады в районе Запорожья. В результате было уничтожено более 100а военнослужащих и 20 единиц техники.
Кроме того, были поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых машин для ВСУ.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ликвидацией позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Как уточняется, артиллерия ВДВ нанесла массированный артиллерийский удар после получения точных координат целей. В результате удалось уничтожить живую силу и две единицы техники ВСУ.