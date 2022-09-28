Украинский Су-24 сбит в Харьковской области

Российские истребители сбили украинский Су-24 над Харьковской областью. Об этом сообщило сегодня Минобороны России .

Также в Минобороны отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка, Павловка и Евгеновка. Кроме того семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».