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1 час назад

Украинский Су-24 сбит в Харьковской области

Алиса Селезнёва

Российские истребители сбили украинский Су-24 над Харьковской областью. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

Украинский Су-24 сбит в Харьковской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка, Павловка и Евгеновка. Кроме того семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Ранее, по данным российского военного ведомства, в районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области был сбит модернизированный украинский самолет МиГ-29. Он был переоборудован под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Армия,Минобороны России,
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