Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас стоит на выезд. Вы думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать — это будет правильно», — заявил он на заседании Госдумы.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.
После этого некоторые жители России решили покинуть страну. В частности, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих покинуть страну. В один момент им разрешили пересекать границу пешком, из-за чего некоторые решили бросить свои автомобили.