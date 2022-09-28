«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас стоит на выезд. Вы думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать — это будет правильно», — заявил он на заседании Госдумы.