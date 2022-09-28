Наступление ВСУ на краснолиманском направлении провалилось, противник потерял более 70 человек убитыми, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В сообщении уточняется, что ещё более 150 украинских войск были уничтожены массированным ударом в Харьковской области.

Также ВКС РФ сбили украинский Су-24 в Харьковской области, а в районе Харькова поразили производственные цеха бронетанкового завода, где находилось более 90 танков.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по пункту ремонта техники завода «Энергомехкомплект», уничтожив 10 орудий, в том числе две американские гаубицы М777.