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24 минуты назад

Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

Ирина Лебедева

Стало известно, какая еще приоритетная категория россиян подпадает под частичную мобилизацию. Речь идет об уволившихся в запас после службы по контракту. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

Как уточняется, человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский рассказал, что в первую очередь мобилизовать будут тех, кто необходим для выполнения задач. В их число входят стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, однако в приоритетном порядке призывают тех, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.

Военком объяснил мобилизацию не служивших в армии

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу призовут 300 тысяч человек. Перед отправкой в зону спецоперации, все они в обязательном порядке пройдут боевую подготовку.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,
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