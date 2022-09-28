Стало известно, какая еще приоритетная категория россиян подпадает под частичную мобилизацию. Речь идет об уволившихся в запас после службы по контракту. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

Как уточняется, человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский рассказал, что в первую очередь мобилизовать будут тех, кто необходим для выполнения задач. В их число входят стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, однако в приоритетном порядке призывают тех, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.