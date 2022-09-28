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57 минут назад

В Совфеде рассказали о перспективах россиян, уехавших во время мобилизации

Ирина Лебедева

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов рассказал, что ждет россиян, уехавших из страны во время частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Совфеде рассказали о перспективах россиян, уехавших во время мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ожидаемо побежали сейчас как раз те, кто в минувшие годы менее всего думал о Родине, а в основном о себе. Толку от сбежавших, уверен, в боевой обстановке было бы немного, а вот бед натворить там они могли бы немалых!» - написал он.

По словам Климова, россияне, не нарушившие закон, смогут вернуться без правовых последствий. Он отметил, что сейчас гораздо важнее то, что к России решили присоединиться к «огромной семье народов России».

«Теперь вместе с ними мы должны обустроить Отечество с учетом уроков прошлого и общих надежд на желанную Победу и безопасное, счастливое будущее многонационального народа России», - написал сенатор.

Напомним, по итогам прошедших референдумов о вхождении в состав России за проголосовали 98,42% жителей ЛНР, 99,23% ДНР, 87,05% Херсонской области, 93,1% Запорожской области.

Армия,Андрей Климов,Совет Федерации,
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