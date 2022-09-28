В Совфеде рассказали о перспективах россиян, уехавших во время мобилизации

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов рассказал, что ждет россиян, уехавших из страны во время частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Ожидаемо побежали сейчас как раз те, кто в минувшие годы менее всего думал о Родине, а в основном о себе. Толку от сбежавших, уверен, в боевой обстановке было бы немного, а вот бед натворить там они могли бы немалых!» - написал он.
По словам Климова, россияне, не нарушившие закон, смогут вернуться без правовых последствий. Он отметил, что сейчас гораздо важнее то, что к России решили присоединиться к «огромной семье народов России».
«Теперь вместе с ними мы должны обустроить Отечество с учетом уроков прошлого и общих надежд на желанную Победу и безопасное, счастливое будущее многонационального народа России», - написал сенатор.
Напомним, по итогам прошедших референдумов о вхождении в состав России за проголосовали 98,42% жителей ЛНР, 99,23% ДНР, 87,05% Херсонской области, 93,1% Запорожской области.