В Совфеде рассказали о перспективах россиян, уехавших во время мобилизации

«Ожидаемо побежали сейчас как раз те, кто в минувшие годы менее всего думал о Родине, а в основном о себе. Толку от сбежавших, уверен, в боевой обстановке было бы немного, а вот бед натворить там они могли бы немалых!» - написал он.