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16 минут назад

Работодателям объяснили порядок действий в случае мобилизации сотрудников

Lenta.ruиещё 1

Сервис по поиску работы SuperJob объяснил «Известиям» порядок действий работодателей в случае мобилизации сотрудников.

Работодателям объяснили порядок действий в случае мобилизации сотрудников
Фото: ТАССТАСС

Сначала необходимо проверить ведение воинского учета в компании. Эксперты объясняют, что, если учет ведется в недостаточном объеме, следует издать приказ об организации и проведении мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности и порядку оповещения работников о частичной мобилизации. После этого необходимо назначить ответственное лицо, выполняющее функции «мобилизационного работника». Он будет взаимодействовать с военными комиссариатами по вопросам частичной мобилизации.

SuperJob отмечает, что работодатели должны своевременно оповестить сотрудников о повестке. Компании также обязаны проинформировать тех работников, у кого есть мобилизационные предписания — вклеенный в военный билет документ, который «прикрепляет» человека к определенному военкомату. Оповестить сотрудников рекомендуется в письменном виде. В уведомлении должна быть информация о необходимости явиться в военный комиссариат в назначенное время и день. Последним шагом работодателя будет обеспечение явки подлежащих мобилизации сотрудников в военкомат.

Сервис также указывает, что по некоторым нарушениям в работе с мобилизованными работниками компании должны будут заплатить штраф. В частности, за невыполнение требований по оповещению сотрудников о наличии повестки предусматривается штраф от одной до трех тысяч рублей. Также работодатель заплатит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей за неуведомление военкомата о приеме или увольнении военнообязанного работника. При этом, согласно закону, отсутствие ведения воинского учета общей ответственности не предусматривает.

Ранее Минтруд заявил, что, если сотрудник будет призван на службу в рамках частичной мобилизации в России, срочный трудовой договор и испытательный срок будут приостановлены. Восстановиться на работу будет возможно на прежних условиях, добавили в ведомстве.

Армия,Украина,Минтруд России,
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