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11 минут назад

В спецоперации задействуют новую версию робота "Маркер"

Газета.Ruиещё 1

Модернизированную версию робототехнической платформы «Маркер» планируют задействовать в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

В спецоперации задействуют новую версию робота «Маркер»
Фото: @rogozin_do/Telegram@rogozin_do/Telegram

«Проект «Маркер» получит дальнейшее развитие», — сказал он.

Отмечается, что вес и габариты платформы останутся неизменными, однако функционал и возможности будут значительно расширены. Робот под условным названием «Маркер-2» будет предназначен по меньшей мере для трех задач: охраны, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведении вспомогательных работ в условиях боев с учетом потребностей войск в ходе спецоперации, рассказал источник.

В настоящее время идет поиск предприятия, с помощью которого можно будет воплотить в жизнь проект. Также требуются системы вооружений, которые установят на «Маркер-2».

Известно, что три «Маркера» уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение пожаров различных типов и сложности.

Ранее в НПО «Андроидная техника», которое является разработчиком «Маркера», сообщили, что платформа не была задействована в спецоперации на Донбассе.

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