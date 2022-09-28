Ответ НАТО в случае применения Россия ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но разрушительным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News. «Обычный» вариант ответа на действия РФ политик предложил из-за того, что Украина не является членом Североатлантического альянса.

Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным, — сказал Рау.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он.