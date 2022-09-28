Врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский рассказал, что под частичную мобилизацию в регионе попадают те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Президент России Владимир Путин сказал, что в первую очередь необходимо призвать имеющих боевой опыт граждан, а также служивших в армии, отметил Кучабский.

Военком пояснил, что неслужившие находятся в запасе и подлежат призыву по мобилизации. К этим гражданам в военкомате относятся также, как и к остальным категориям, подчеркнул он.

Похожая ситуация обстоит с пребывающими в запасе «возрастными» гражданами.

«У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь — кому 45. Все равны», — заявил Кучабский.

Как рассказал комиссар, в военкомате понимают разницу между отслужившим пять лет назад и 20 лет.

По его словам, более подготовленный и обучаемый тот, кто служил недавно, поэтому военкомат старается работать в первую очередь с ними, а также людьми с боевым опытом.

По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно.

Он также добавил, что в ЕАО некоторые не служившие мужчины сами приходят к ним и просятся в добровольцы и сотрудники военкомата не имеют право им отказывать.