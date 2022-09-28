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50 минут назад

СМИ: в прибрежную зону у островов Сенкаку зашли три китайских корабля

ТАСС

Три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

В прибрежную зону у островов Сенкаку зашли три китайских корабля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, в связи с этим при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды активизировал работу кризисный штаб по анализу и сбору информации по сложившейся ситуации. Китайские корабли все еще находятся в этой зоне.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Армия,Фумио Кисида,
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