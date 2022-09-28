В прибрежную зону у островов Сенкаку зашли три китайских корабля

Три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

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По его информации, в связи с этим при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды активизировал работу кризисный штаб по анализу и сбору информации по сложившейся ситуации. Китайские корабли все еще находятся в этой зоне.